FOTO - Gli ex compagni si ritrovano, Dodô abbraccia Solomon e lo accoglie: "Che gioia tornare a giocare con te"

La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Monor Solomon: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. Oggi l'attaccante è arrivato a Firenze e ha svolto le visite mediche, per poi mettere la firma sul suo nuovo contratto.

Dodô e Solomon si ritrovano

Chi è contento del nuovo acquisto è sicuramente e in particolare Dodô: i due hanno giocato insieme allo Shakhtar Donetsk e si ritrovano compagni dopo anni. Il brasiliano, infatti, ha abbracciato l'israeliano durante le visite mediche, come testimonia lo scatto pubblicato dal club.

Il brasiliano accoglie il nuovo acquisto viola

Questo, invece, il messaggio di Dodô su Instagram: “Che gioia avere la possibilità di tornare a giocare al tuo fianco, fratello!”.