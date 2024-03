La Fiorentina Femminile cade in malo modo contro l'Inter: sconfitta netta sotto gli occhi di Commisso nel giorno del ricordo di Barone

Sconfitta netta per le ragazze di Sebastian De La Fuente, in casa contro l'Inter, nella seconda giornata della Poule Scudetto. Un KO clamoroso, per il risultato (3-0) ma anche per il momento della Fiorentina Femminile, che oggi avrebbe dovuto riscattare la sconfitta di Sassuolo di otto giorni fa.

Nerazzurre in vantaggio già dopo 9'

Il match, che è stato anticipato dal ricordo per Joe Barone, è stato sbloccato subito dopo i primi nove minuti di gioco con Serturini, a cui non è seguita una reazione delle ragazze di De La Fuente. Le Viola, però, sembrano rientrare col piglio giusto dagli spogliatoi ma mancano con Janogy la rete del pari. A quel punto, le nerazzurre si fanno coraggio e trovano il gol del raddoppio con una conclusione a tu per tu con Schroffenegger: tutto troppo facile per le donne di Rita Guarino.

Finisce male per le Viola…

Pochi minuti dopo, anche il gol del 3-0 finale, siglato da Bonfantini (il bis aveva portato la firma di Magull). KO tecnico dunque e più che meritato per la Fiorentina, visibilmente ancora scossa e scioccata dalla dipartita improvvisa del proprio direttore generale, per il quale era stato dedicato proprio il match di questo pomeriggio. Adesso la pausa - nel prossimo turno le Viola riposeranno - con la possibilità di allungo della Juventus in classifica, che oggi è rimasta a riposo.