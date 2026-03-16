La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: orfana di Braschi, l'assalto alla vetta passa da Jallow. Si rivede Kospo
Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida che vedrà in campo la Fiorentina Primavera di mister Galloppa (oggi squalificato, ne farà le veci Antonelli) e la Roma, col fischio d'inizio fissato alle 18 al Viola Park. Partita fondamentale per entrambe le compagini, divise da appena due punti in classifica: in palio, però, c'è la vetta occupata momentaneamente proprio dai giallorossi, ex aequo con Parma e Cesena.
Le scelte di Galloppa
Recenti orfani del bomber Braschi, che è stato confermato in distinta ‘coi grandi’ per la sfida di stasera contro la Cremonese, Antonelli torna ad affidarsi a Jallow davanti, come visto contro l'Inter alla scorsa giornata. In porta confermato Fei, con capitan Trapani sulla destra e Sturli sulla fascia sinistra: al centro torna Kospo, che sarà affiancato dal solito Sadotti. La mediana non cambia, si rivedono infatti Deli e Montenegro alle spalle del trequartista Atzeni: l'ala destra la farà Mazzeo, mentre a sinistra arriva la riconferma per Puzzoli.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Kospo, Sadotti, Sturli; Deli, Montenegro; Mazzeo, Atzeni, Puzzoli; Jallow. All. Antonelli
Roma (3-4-2-1): De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Lulli, Bah, Di Nunzio, Litti; Maccaroni, Almaviva; Arena. All. Cupi