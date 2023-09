Montella: "Non ho esitato ad accettare la panchina della Turchia. Ho un'enorme responsabilità, ma sono qui per questo"

L'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella è stato scelto come Commissario Tecnico della Nazionale turca. A tal proposito, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Sono molto felice di lavorare in questo Paese e spero di fare cose buone per questa Federazione. Vogliamo portare gioia e felicità a tutti i tifosi”.

E aggiunge: “Non ho esitato ad accettare il compito che mi è stato affidato. Abbiamo una squadra buona e giovane. Voglio portare felicità a tutta la Turchia con la Nazionale, vogliamo trasmettere questi sentimenti di orgoglio e rendere felice la nostra gente attraverso il calcio. Mi rendo conto che è una responsabilità importante, ma sono qui per questo”.