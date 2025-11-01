Il Mainz ottiene risposte parziali in avvicinamento alla sfida europea contro la Fiorentina: situazione complicata in campionato, mentre in coppa...

Dopo il Lecce, la Fiorentina avrà un'altra partita delicata, stavolta in Conference, nella trasferta tedesca contro il Mainz. Proprio ora si è conclusa l'ultima sfida in campionato degli uomini di Henriksen, che da adesso potranno preparare l'incontro di giovedì prossimo.

L'ultima uscita

Situazione delicata anche per il Mainz: nelle prime 8 giornate i biancorossi hanno raccolto solo 4 punti, stazionando al terzultimo posto della Bundesliga: contro il Werder Brema, oggi, è arrivato un pareggio per 1-1 che non ha smosso un granché la classifica. Il gol dei biancorossi lo ha segnato Widmer, che per cinque anni ha vestito la maglia dell'Udinese, ed oggi è il capitano del Mainz.

Parallelismi

Percorso analogo a quello della Fiorentina: molta fatica in campionato, ma punteggio pieno in coppa. Infatti, i tedeschi hanno vinto entrambe le partite della fase campionato, in trasferta contro l'Omonia e in casa contro lo Zrinjski, entrambe per 1-0. L'impressione è che i tre punti in palio giovedì potrebbero quasi ipotecare un posto nei play-off della competizione.