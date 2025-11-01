​​

Il Mainz ottiene risposte parziali in avvicinamento alla sfida europea contro la Fiorentina: situazione complicata in campionato, mentre in coppa...

L’allenatore del Mainz, Bo Henriksen
Dopo il Lecce, la Fiorentina avrà un'altra partita delicata, stavolta in Conference, nella trasferta tedesca contro il Mainz. Proprio ora si è conclusa l'ultima sfida in campionato degli uomini di Henriksen, che da adesso potranno preparare l'incontro di giovedì prossimo.

Situazione delicata anche per il Mainz: nelle prime 8 giornate i biancorossi hanno raccolto solo 4 punti, stazionando al terzultimo posto della Bundesliga: contro il Werder Brema, oggi, è arrivato un pareggio per 1-1 che non ha smosso un granché la classifica. Il gol dei biancorossi lo ha segnato Widmer, che per cinque anni ha vestito la maglia dell'Udinese, ed oggi è il capitano del Mainz.

Percorso analogo a quello della Fiorentina: molta fatica in campionato, ma punteggio pieno in coppa. Infatti, i tedeschi hanno vinto entrambe le partite della fase campionato, in trasferta contro l'Omonia e in casa contro lo Zrinjski, entrambe per 1-0. L'impressione è che i tre punti in palio giovedì potrebbero quasi ipotecare un posto nei play-off della competizione.

