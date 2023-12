Beltran titolare ma non per convinzione, bensì grazie a Kouame...

Lucas Beltran ieri pomeriggio ha segnato la sua prima rete in campionato con la maglia della Fiorentina. Però l'attaccante argentino si è ritrovato in campo per una coincidenza particolare.

Le condizioni di Kouame e il semaforo verde a Beltran

Quale? Sul Corriere Fiorentino di stamani leggiamo che l'allenatore viola, Vincenzo Italiano, ha scelto di lanciarlo in campo, più che per convinzione o per premiarlo per quanto fatto con il Genk, per il fatto che Christian Kouame non fosse in perfette condizioni.

L'ivoriano acciaccato

L'attaccante ivoriano è uscito acciaccato dal match di Conference League di giovedì scorso. Niente di fortemente penalizzante per lui, perché comunque lo si è visto a gara in corso con la Salernitana, ma non era di certo al cento per cento.

Al di là di tutto c'è da dire che Beltran ha fatto bene il suo dovere contro i campani ed ha dato una conferma sul fatto che le sue prestazioni in viola sono in miglioramento.