La prima rete di Beltran in campionato (anche se su rigore), a corredo di una prestazione intensa e partecipata (anche se contro l’ultima in classifica), va santificata come fosse un compleanno: cento di questi giorni Lucas, soffia sulle candeline e riprovaci subito.

Una gara di spunti felici

Stesso discorso per il ritorno al gol (e che gol!) in campionato dopo due anni, inserito in una gara piena di spunti felici, dallo scatto al passaggio/tiro finale, per Sottil, sotto gli occhi di babbino (venga più spesso allo stadio, se questo è l’effetto su Riccardo).

I voti e i giudizi

Ikone – 5 – Fa evaporare due occasioni da gol. Capocciata segaligna a porta pressoché vuota, e il portiere recupera. Lanciato in contropiede, colpisce la coscia dell’avversario. Buona prestazione da “coccodrillo” dietro la barriera. Si candida come paraspifferi alla porta dello spogliatoio.

Bonaventura – 7,5 – Ispira i compagni con passaggi che sono perle di saggezza calcistica. Puntualissimo all’appuntamento con la palla gol.

Sottil – 8 – L’uomo delle (ultime) scelte sballate, stavolta le azzecca tutte. Si scalda con un paio di cross a garbo, poi calcia un pallone che circumnaviga la difesa granata, bacia traversa e palo infilandosi nel sette. A più riprese arriva sul fondo e mette la palla pericolosamente in area: il tre a zero arriva così.

Beltran – 7 – Finalmente! Il primo gol in campionato con un rigore calciato con la violenza della volontà. Servito con palla nello spazio e in verticale, crea altri grattacapi alla difesa avversaria. Scambi stretti con i compagni e contributo alla costruzione del gioco.

Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it cliccando QUI