Beltran, adesso ci si mettono di mezzo alcuni problemi fisici...
Non c'è dubbio che la dirigenza della Fiorentina stia monitorando le prestazioni anche di Lucas Beltran.
Con il passare delle settimane, l'attaccante è diventato titolare praticamente inamovibile nel Valencia allenato da Carlos Corberan.
Forte dubbio
Però in questi ultimi giorni l'argentino non è stato al meglio e la sua presenza in campo contro il Villarreal è in forte dubbio a causa di un fastidio al ginocchio lamentato dal giocatore.
Allenamento differenziato
Quest'oggi Beltran si è allenato separatamente dal gruppo e questo potrebbe essere un indizio negativo per il giocatore e anche per la sua squadra.
