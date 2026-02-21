​​

Beltran, adesso ci si mettono di mezzo alcuni problemi fisici...

Claudio Tirinnanzi /
Lucas Beltran 2

Non c'è dubbio che la dirigenza della Fiorentina stia monitorando le prestazioni anche di Lucas Beltran

Con il passare delle settimane, l'attaccante è diventato titolare praticamente inamovibile nel Valencia allenato da Carlos Corberan

Forte dubbio

Però in questi ultimi giorni l'argentino non è stato al meglio e la sua presenza in campo contro il Villarreal è in forte dubbio a causa di un fastidio al ginocchio lamentato dal giocatore. 

Allenamento differenziato

Quest'oggi Beltran si è allenato separatamente dal gruppo e questo potrebbe essere un indizio negativo per il giocatore e anche per la sua squadra. 

