L'attuale CT della Lettonia ed ex allenatore dell'Italia U21 Paolo Nicolato ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e di alcuni temi caldi in casa viola. Queste le sue parole, a partire dall'acquisto di Kean che lui ha avuto in azzurro: “E' un ragazzo che vuole rimettersi in gioco, mi pare Firenze sia la piazza giusta per ricominciare. Il suo ruolo? Io lo vedo come punta atipica, più di profondità che di manovra. Ha una grandissima gamba per ripartire. Palladino? L'ho seguito a Monza, ha idee moderne e cerca di sperimentare più sistemi di gioco. Lavora in modo molto interessante”

E su Ranieri: “L'ho avuto in azzurro, è un ragazzo molto intelligente che è migliorato parecchio. Ha buone letture e credo abbia superato le aspettative con il suo miglioramento. Mi auguro che per Sottil sia l'anno della svolta. Ha caratteristiche che non si trovano in tanti giocatori, come l'uno contro uno”.