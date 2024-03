...Ma intanto due squadre sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte

Vincenzo Italiano pretende un salto di qualità e una presa di posizione della Fiorentina sui programmi futuri, ma intanto due club sono pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Napoli in pole

Su La Gazzetta dello Sport si legge che il Napoli è in pole per il tecnico. La scorsa stagione Aurelio De Laurentiis aveva pensato a lui per il dopo Luciano Spalletti, ma non se ne fece nulla, per stessa ammissione del presidente del napoli, che ci teneva a non rompere i buoni rapporti con Rocco Commisso. Ma adesso il discorso è diverso e Italiano è sempre in cima alla lista, insieme a Raffaele Palladino.

C'è anche la Lazio

E poi c’è anche la Lazio, che dopo le dimissioni di Maurizio Sarri al momento ha deciso di dare la squadra al vice Martusciello, un traghettore, perché la prossima stagione vorrebbe un tecnico con il quale costruire un nuovo ciclo.