Ahi Gudmundsson: l'islandese si fa male in Nazionale. Ecco cosa è successo

Tegola per la Fiorentina. Mister Pioli deve infatti fare i conti con l'infortunio di Gudmundsson in Nazionale.

Il tutto è avvenuto nel secondo tempo di Islanda-Azerbaigian (terminata 5-0): Gudmundsson ha ricevuto un duro colpo alla gamba sinistra, in seguito all'intervento di un avversario dopo il suo tiro in porta che ha portato i compagni sul provvisorio 4-0. Il centrocampista della Fiorentina è apparso subito dolorante, non ha esultato per il gol e due minuti dopo ha lasciato il campo.

Nelle prossime ore arriveranno comunicazioni ufficiali su natura ed entità del problema.