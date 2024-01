Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato da par suo sul quotidiano cittadino, quanto visto in Fiorentina-Inter.

“Così il mezzo miracolo va a farsi benedire”

“Se Bonaventura deve giocare esterno offensivo perché la società si è dimenticata di sostituire Brekalo (Sottil non era disponibile) - ha scritto Ferrara - se dopo quattordici minuti a marcare Lautaro su calcio d’angolo (ma perché?) ci va Parisi, se poi pure Nico vede bene di dimenticarsi come si tira un rigore allora succede che il mezzo miracolo contro i più forti del campionato va a farsi benedire”.

“La società non ha risposto al grido d'allarme dell'allenatore”

E ancora: “Dal primo gennaio ad oggi la società ha dimostrato di non avere tutta questa voglia di dare una mano al proprio allenatore, non rispondendo al suo grido di allarme. Ora, in ritardo, qualcosa sarà fatto. Ne siamo convinti. Altrimenti il sostantivo giusto diventa uno solo: masochismo”.