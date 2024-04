Sottil e una crisi che lo ha segnato. Anche babbo Andrea a Firenze per supportare il figlio. Adesso...

La Nazione si concentra su quello che potrebbe essere il futuro dei due “figli di Firenze” Sottil e Castrovilli. Se per quest'ultimo sono stati gli infortuni a frenarlo nella sua avventura in viola, per l'esterno d'attacco gigliato l'ultimo periodo vissuto sportivamente non è stato dei migliori.

Tra critiche e prestazioni assolutamente non esaltanti, Sottil ha accusato il colpo e non è un caso che in questi giorni il padre Andrea sia venuto a Firenze per stargli vicino. Il gol gli manca dal 6 dicembre scorso e dopo aver giocato titolare tre delle ultime quattro gare disputate punta al colpo grosso. Sono queste le gare del riscatto, per provare a riaccendere la speranza (lontana) di una permanenza in viola.