Sottil: "La Fiorentina sta alzando il suo livello, nessun allarmismo per questa sconfitta. Svolteremo e torneremo a fare risultato"

Dopo la sconfitta subita dalla Fiorentina, ha parlato l'attaccante viola, Riccardo Sottil, il quale ha detto: “Napoli squadra di grande livello, a decidere la partita sono anche stati degli episodi, nessun allarmismo per noi se il gol di Kean fosse stato assegnato sarebbe cambiata la gara. Grande squadra, bravi loro, ma accantoniamo questa serata e andiamo avanti”.

E poi: “Si può fare sempre di più, ci sono anche i dettagli nel calcio. Per me tutta la squadra sta lavorando alla grande e abbiamo avuto delle occasioni. Ci sono periodi migliori e periodi di down, è normale. Io penso che mantenere il livello che abbiamo tenuto per diverse settimane sia complicato, perché è un livello da primo in classifica. Però la Fiorentina sta alzando la sua asticella, abbiamo fatto tre finali prima, poi abbiamo fatto le otto vittorie di fila e siamo tra le prime cinque. Svolteremo e riusciremo a fare risultato, la squadra sta seguendo il mister”.

Infine: “L'allenatore decide come metterci in campo e noi lo seguiamo alla lettera. Sono contento di me e di quello che sta facendo la squadra, non c'è mai momento in cui molliamo. Abbiamo perso 3-0 ma abbiamo provato fino all'ultimo a fare gol. Fa parte della crescita perdere, domani andiamo in campo e lavoriamo”.