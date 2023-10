La Lazio vince il duello-spettacolo con l'Atalanta, Soulé trascina ancora il Frosinone contro il Verona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Doppia vittoria casalinga nelle gare delle 15 di Serie A: successo per 3-2 in particolare per la Lazio contro l'Atalanta. Match che sembrava già in discesa per i biancocelesti dopo un quarto d'ora, grazie all'autogol di De Ketelaere e il gol di Castellanos, poi però la doppia rimonta bergamasca con Ederson e Kolasinac. Nel finale decisivo il tocco sotto misura di Vecino.

Sull'altro campo, vittoria per il Frosinone sul Verona: 2-1 con la rete del neo arrivato Reinier e quella di testa di Soulè. Nel finale Djuric ha accorciato le distanze, sempre di testa.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 21, Inter 19, Juventus 17, Napoli 14, Fiorentina 14, Atalanta 13, Lecce 12, Monza 12, Frosinone 12, Bologna 11, Sassuolo 10, Lazio 10, Torino 9, Genoa 8, Roma 8, Verona 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2.