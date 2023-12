Pari e patta nel caldissimo derby di Istanbul della vigilia. Icardi e Torreira non riescono a superare Dzeko

Oltre a Wolverhampton-Chelsea, c'è stato un altro match importante di calcio internazionale in questa vigilia di Natale. Una partita che aveva fra i suoi protagonisti l'ex Fiorentina Lucas Torreira, impegnato con il suo Galatasaray nel caldissimo derby di Istanbul contro il Fenerbahce. Uno scontro al vertice fra le prime due della classe, entrambe in testa a quota 43 punti.

Lo scontro diretto per il titolo si è concluso sullo 0-0, dove né Icardi né Dzeko sono riusciti a mettere il segno. Per Torreira una prestazione nella media, anche se c'è da segnalare la sua ammonizione al minuto 64 a seguito di un fallo. Sostituito al 86', l'ex viola resta uno dei perni del centrocampo dei turchi, assieme all'ex obiettivo di mercato Demirbay. Eliminati dal girone di Champions League da Bayern Monaco e Copenhagen, i suoi del Gala se la potranno ancora giocare in Europa League.