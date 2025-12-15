La Roma torna a vincere e lo fa contro Fabregas. Vetta più vicina per Gasperini: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
È da poco finita anche l'ultima gara di questo 15° turno di Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini ha superato il Como all'Olimpico.
Vola la Roma
Decisiva la rete nella ripresa di Wesley, terzino brasiliano che ha trafitto la retroguardia allenata da Fabregas. Con questo ennesimo uno a zero, la Roma vola a quota 30 punti, guardando da vicino alla prima posizione occupata dall'Inter.
La classifica aggiornata
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 26, Bologna 25, Como 24, Lazio 22, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6.
