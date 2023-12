Un'opzione "ritorno al passato" per Italiano senza Bonaventura

La Fiorentina sarà orfana di Giacomo Bonaventura per la gara di questa sera contro il Monza. Un'assenza che sembrava essere scongiurata dagli ultimi allenamenti in gruppo dal trequartista viola, ma il dolore al tallone sinistro è tornato a farsi sentire e dunque non ci sarà.

Il primo indiziato per prendere il suo posto è Antonin Barak, che è reduce da un'estate tutt'altro che semplice caratterizzata da problemi di salute seri per il ceco. Una condizione fisica al 100% che ancora l'ex Hellas Verona non sembra aver ritrovato, apparendo non in grande condizione nelle gare in cui è stato chiamato in causa.

Come scrive il Corriere Fiorentino, Italiano potrebbe anche pensare a un ritorno al 4-3-3, rimodulando così il centrocampo. Arthur e Duncan sicuri del posto, mentre dubbi su quella che potrebbe essere l'altra mezzala di un modulo che, ad ora, rimane comunque una seconda scelta.