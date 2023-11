In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato il successo in terra serba sul Cukaricki:

“Mi è piaciuto come siamo riusciti a trovare la profondità in occasione del rigore procurato da Nzola. Non è stata poi una gara da grandi ritmi ma siamo tornati a vincere, anche se potevamo fare un altro gol. Tutto quello che avevamo in mente siamo riusciti a prenderlo”.

Ancora: “Con una vittoria nelle prossime due ora possiamo ipotecare il primato nel girone. Avevamo bisogno di tornare a fare gol e adesso andiamo a preparare il Bologna nel miglior modo possibile”.

Su Pierozzi: “Era molto emozionato, ma avevamo bisogno di alternative sulla destra. Avrei potuto optare anche per Comuzzo, ma non volevo adattarlo un'altra volta. Ha fatto qualche errore, ma anche qualcosa di positivo. Per lui sono minuti importanti, così come il fatto di allenarsi con noi”.

Infine: "Mi è piaciuto come abbiamo preso il rigore: sono situazioni che dobbiamo sfruttare di più. Con le squadre chiuse noi facciamo fatica, ma se attacchiamo la profondità, possiamo fare male come si è visto con Nzola, che non è certo il giocatore che si è visto finora. Lui deve stare sereno, ancora la strada è lunga… anche l'anno scorso i nostri attaccanti erano partiti male. Beltran? Botta al costato, speriamo che sia leggera".