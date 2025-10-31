La Nazione: In tribuna si rivede Stephan

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si parla della situazione di Stefano Pioli, della Fiorentina in generale e di alcuni singoli.

Prima pagina

In prima pagina sul QS si legge: “Tunnel viola, alta tensione. Testa al Lecce, ma Pioli rischia. Ecco gli scenari più probabili”.

Pagina 4

A pagina 4: “Futuro e panchina in 90 minuti. Il Lecce (di Corvino) bivio viola. Pioli, quei tre punti valgono tutto”.

Pagina 5

A pagina 5 si legge: “La crisi, i problemi e le vie d'uscita. Dal club al tecnico, cosa non va. E in tribuna si rivede l'ad Stephan”. E sotto: “Giocatori senza identità. Difesa: numeri impietosi”. E poi: “Nervi tesi da confusione. Serve un uomo di campo”. E infine: “Gruppo e cambi di tattica. Da punti di forza a limiti”.