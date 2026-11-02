Goretti: "Sembra un deja vu, ma stavolta è l'inizio di un nuovo percorso. La fiducia del club nel tecnico è un mezzo importante"

Il dt della Fiorentina Roberto Goretti è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Sassuolo.

Su Vanoli

Goretti ha commentato il rapporto tra la società viola e l'allenatore Paolo Vanoli: "C'è fiducia determinante nell'allenatore, è un mezzo importante per raggiungere gli obiettivi. Così com'è importante che l'allenatore abbia fiducia ed entusiasmo di allenare nel club, sono aspetti fondamentali".

"Come un deja vu"

E alla domanda che avrebbe pensato se a inizio stagione gli avessero detto che a novembre avreste avuto questa classifica ha risposto: "Avrei pensato fosse un deja vu, una ripetizione dell'anno scorso. Ma nonostante una classifica non buona, vedo due situazioni quasi agli antipodi: lo scorso anno venivamo da un ciclo tecnico lungo sette anni, quest'anno è l'inizio di un nuovo percorso, quasi radicale, nel modo in cui vogliamo lavorare e negli obiettivi che vogliamo raggiungere".