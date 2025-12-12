In casa Fiorentina, negli ultimi anni, s'è parlato molto degli incassi mancati per via dello stadio non di proprietà e altri motivi che poco avevano a che fare con il campo. S'è parlato raramente invece, per non dire mai, dei soldi che sarebbero potuti arrivare dalla partecipazione alle competizioni europee di maggior prestigio, quali Europa League e Champions.

L'esempio del Bologna

Ne è un esempio calzante il Bologna di Vincenzo Italiano, che con la vittoria di ieri sul campo del Celta Vigo ha staccato il pass per la qualificazione diretta alla prossima fase di Europa League. Un risultato che consegna nella casse rossoblù la bellezza di oltre 10 milioni di euro. Cifre che niente hanno a che vedere con la Conference League a cui la Fiorentina è abbonata ormai da quattro stagioni.