Vanoli: "Dobbiamo essere provinciali basta giochetti. La mezzala di palleggio è il vestito che si addice a Fagioli"

E' indubbiamente soddisfatto per la prestazione della Fiorentina, il tecnico viola, Paolo Vanoli: “Penso che il risultato sia importante per il morale e per la nostra gente che voleva una prestazione di cuore - ha detto - Dobbiamo partire da quello, dallo spirito, dal cuore e dobbiamo metterci al servizio del compagno. La strada è lunga e abbiamo messo un piccolo mattoncino”.

E poi: “Fare punti partendo dalla situazione in cui siamo non è facile, un risultato però meritato, molto meritato il nostro. Con la paura non si va da nessuna parte, ci vuole coraggio. Nel secondo tempo ho visto una grandissima reazione, faccio i complimenti a gente come Parisi, che non giocava da tempo, ma anche a Fortini e Gudmundsson che sono entrati nella maniera migliore”.

Una squadra che deve avere un nuovo spirito: “Dobbiamo essere provinciali e mi dispiace perché il nostro presidente ha fatto tanti sacrifici in questi anni. Sono stato più di una volta lì sotto. Non puoi andare su tutti i campi e metterti a fare i giochini, bisogna saper soffrire. Dobbiamo guardare giorno dopo giorno. La strada è lunga, ci saranno alti e bassi e dobbiamo essere bravi noi a fare vedere che abbiamo questo spirito. Con l’unione tra noi e la gente possiamo fare delle belle cose”.

Infine: “Ho parlato con Fagioli, sono abituato a dare fiducia totale ma voglio essere contraccambiato. Adesso tocca a lui, io posso dare una maglia poi se la devono guadagnare. Ha fatto grandissimi sacrifici, ma deve imparare a sfruttare meglio le sue qualità. Per me può fare il play, ma la mezzala di palleggio è il suo vestito. Ci lavoreremo”.