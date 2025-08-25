La Nazione: Fiorentina a due volti

La Nazione in edicola oggi si sofferma, inevitabilmente, a lungo sulla prima partita di campionato fra la Fiorentina e il Cagliari, terminata 1-1 dopo che i viola era andati avanti nel punteggio con Mandragora.

Prima pagina

in copertina il QS de La Nazione scrive: “Rolly e basta. Dormita viola”, continuando nel sottotitolo “Fiorentina a due volti. Mandragora gol, poi la beffa al 94'”.

Pagine interne

A pagina 2 La Nazione apre con il titolo: “Amaro Cagliari, pari indigesto” e ancora “Sofferenza, gioia e tanta rabbia. Rolly di testa, poi la grande beffa”. A pagina 4 invece il quotidiano riporta le parole del tecnico viola: “Il dispiacere di Pioli: Peccato per il pari, tanto da migliorare”. Nella pagina seguente è presente un approfondimento sull'autore del gol viola “Gol, geometrie e carattere. La risposta di Mandragora", di spalla spazio anche al mercato: “Viola le ore…Piccoli. Visite e poi la firma. Beltran rifiuta Mosca”.