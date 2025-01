Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato a Toscana TV commentando la bruciante sconfitta della Fiorentina di ieri sera a Monza, toccando vari argomenti e concentrandosi anche su qualche singolo della rosa viola.

’Spero ci sia solo una spiegazione tecnica, la Fiorentina non gioca a calcio’

“La Fiorentina non riesce più a giocare a calcio in mezzo al campo, ormai questa situazione accomuna le 4 sconfitte ed un pareggio della squadra nelle ultime gare. Non è più possibile giocare con due soli centrocampisti, con la speranza che ci sia solo una spiegazione tecnica, perchè quando le cose vanno così male…non vorrei che ci fosse qualcosa nell’ambiente che ha fatto perdere potenza ad una squadra che sembrava lanciata verso la lotta Champions e ora perde col Monza, che con tutto il rispetto è poca cosa. La Fiorentina adesso è una squadra inspiegabile, nella quale affondano tutti”.

“Bianco e Bondo ci hanno massacrato, Richardson non li ha mai visti, è imbarazzante, inutile come la rucola. La Fiorentina è andata avanti di nervi, di inerzia, Beltran è entrato bene in gara, ma complessivamente non è squadra, viaggia su iniziative individuali ma non ha una manovra, non ha azioni corali. Per battere il Monza non credo ci fosse bisogno di altri calciatori di qualità, la Fiorentina si è fatta mettere sotto da una squadra inferiore. La squadra va in difficoltà a centrocampo dalla partita col Cagliari, le manca equilibrio”.

‘Manca l’idea di squadra, e deve darla Palladino’

“Colpani, Pongracic e Richardson sono operazioni completamente fallite. Gudmundsson era l’uomo della speranza quest’estate, invece è una delusione, ma il più colpevole di tutti è Palladino. Alla quinta partita di fila, oltretutto contro il Monza, non si può riproporre una squadra che non gioca a calcio. E non credo che con la società abbia il rapporto che aveva Italiano. Manca l’idea di squadra che deve dare l’allenatore”.