L'ex calciatore di Serie A Fabio Bazzani, ora commentatore tecnico per DAZN, ha parlato a Radio Bruno esprimendosi su Monza-Fiorentina e sottolineando moltissimi aspetti negativi del momento della squadra di Palladino.

‘Tanti giocatori viola andavano pianissimo, contributo nervoso sotto zero’

"La Fiorentina dà l'idea di una squadra difficile da identificare al momento. L'aspetto caratteriale è preoccupante, alcuni calciatori non hanno la spina attaccata, danno un contributo nervoso pari a sotto zero. Andavano piano di gambe e testa. Richardson, Gudmundsson e Adli hanno giocato gare preoccupanti, erano fuori partita, sembravano camminare. La Fiorentina era una squadra feroce, ieri ho visto una squadra che non si muoveva senza palla e in difesa soffre, prende gol perchè è in ritardo, non legge il pericolo e dà per scontate le situazioni".

‘Gudmundsson e 45 minuti inspiegabili. Alla Fiorentina manca la bava alla bocca’

“Palladino dovrà trovare una quadratura, ma preoccupa come alla squadra manchi contenuto nervoso. Quando si cambia tanto vanno ristabiliti i riferimenti dello spogliatoio, quelli li stabiliscono squadra e allenatore. Ranieri è giovane, tanti altri calciatori stanno dimostrando carenze. Gudmundsson ha fatto 45' inspiegabili a Monza. Doveva essere il valore aggiunto, invece va piano e sbaglia i passaggi. Non penso sia una questione di ruolo. Manca davvero la bava alla bocca alla Fiorentina, che oggi non ce l'ha più”.