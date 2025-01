Intervenuto nel dopo partita di Monza-Fiorentina su Toscana TV, l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha toccato vari temi dell’attualità gigliata.

“Il Monza è stato superiore alla Fiorentina. La preoccupazione è che Palladino non riesca a trovare la soluzione con velocità. Da quando manca Bove il tecnico viola ha continuato ad insistere su una certa situazione tattica, eppure l’hanno visto tutti che non si può giocare con due soli calciatori in mezzo al campo, com’è possibile che Palladino non se ne accorga? Eppure quando ha cambiato, col Napoli, lo ha fatto in difesa, non in mediana. E anche i calciatori si accorgono che l’allenatore non trova le soluzioni ai problemi. Le parole di Pradè dimostrano che c’è qualcuno che ha mal di pancia e allo stesso tempo mandare un input all’allenatore, che è quello di non far giocare più determinati calciatori”.

’Se la Fiorentina perdesse col Torino Palladino rischia l’esonero’

“Finchè soccombi contro una mediana con Lobotka, McTominay e Anguissa è un conto, se lo fai contro il Monza è un altro. La situazione è preoccupante. Manca un calciatore che in mezzo al campo sappia offrire quantità e corsa, recuperando palloni. Palladino aveva trovato un’identità, ma appena si è inclinato qualcosa non è riuscito a rimetterlo a posto. Mi chiedo anche cosa abbia generato la situazione di Biraghi all’interno della squadra. Ranieri va a fare confusione con gli arbitri, ma del capitano ha poco, non dà l’impressione di essere ancora pronto per quel ruolo. Un possibile esonero di Palladino? Nel calcio succede di tutto, se non vinci col Torino o nel malaugurato caso che la Fiorentina perda, Palladino potrebbe rischiare”.

‘Non so cosa possa essere successo nello spogliatoio della Fiorentina’

“Dodô ha perso un numero impressionante di palloni, si è messo a fare i tacchi. Sul gol di Maldini è da capire dov’era, a giro per il campo? Già contro il Napoli era stato in difficoltà. Gudmundsson gioca pochissimi palloni, questo non può succedere. Se non ha i minuti nelle gambe va gestito diversamente. Se c’è qualcuno dentro lo spogliatoio che inquina il clima, il capitano deve attaccarlo al muro… io non so cosa possa essere successo all’interno. Luiz Henrique? Se arriva gioca al posto di Colpani, che verrebbe rimandato a Monza a fine anno”.