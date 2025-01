Lo storico ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio commentando in modo particolare le parole del ds gigliato Daniele Pradè nel dopo gara di Monza-Fiorentina di ieri sera.

‘Non credo la squadra si sia messa a fare i bagordi dopo 8 vittorie’

“Prendo per buono quanto detto da Palladino nel dopo gara, che dice che la squadra lavora bene e si impegna, anche se gli 8 giorni di vacanza che dette alla squadra non li ho condivisi e lo dissi a suo tempo. La Fiorentina prima concedeva poco all’avversario e De Gea parava anche le mosche, ora subisce gol imparabili. Non condivido niente di quanto ha detto ieri sera Pradè, l’accusa che lancia è grave, ma di che sta parlando? Se c’è un problema con un calciatore ci si parla e si risolve, anche più volte. Se poi non c’è risposta, allora poi si può uscire fuori, non voglio pensare che già ci siano stati richiami ufficiali a calciatori perchè non si comportano bene. Non credo che si siano messi a fare i bagordi dopo 8 vittorie. Ci sono momenti in cui tutto funziona bene, ed altri no”.

‘Sono rimasto stupito dalle parole di Pradè, perchè…'

“Pradè ha costruito una squadra più forte e gli ho fatto i complimenti, ma non è quello di ieri sera il sistema giusto di agire. Sono rimasto sorpreso, non mi aspettavo certe dichiarazioni visto il suo spessore e la sua esperienza, non è il modo giusto di scuotere l’ambiente. Se hai bisogno, fai nomi e cognomi senza generalizzare. Così si mettono tutti sullo stesso piano e non è corretto. Il problema me lo tengo dentro lo spogliatoio, altrimenti si genera un trambusto di cui non c'è assolutamente bisogno. Se ci sono calciatori che hanno diverse ambizioni, si accontentano e arrivederci”.

“Dal dopo Bove ero convinto che Mandragora potesse essere la soluzione temporanea, invece si è scelto un attaccante in più e questo ha portato a perdere 4 gare su 5. Una riflessione Palladino deve farla. Il pareggio con la Juventus ha un po' confuso le idee a tutti”.