A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo sulla situazione attuale in casa viola. Queste le sue parole: "Vero che oggi il calcio va veloce e anche a integrare giocatori nuovi non ci vuole molto, però una squadra si costruisce dal giorno zero. Mandragora per esempio è un giocatore valido, ma non è in grado di essere in regia e dettare i tempi della squadra. Mi aspetto un centrocampista di spessore. Ho letto di Locatelli, potrebbe essere un profilo interessante anche se mi auguro si peschi anche da qualche altra squadra. E' un giocatore di spessore, di valore. serve un giocatore guida, un leader. Per il resto ci sarà tempo. Ma gli uomini guida servono dall'inizio.

In attacco? Nzola lo hai preso lo scorso anno, Beltran anche. Sono stati spesi dei soldi, bisogna farli fruttare. Se abbiamo fiducia in loro bisogna supportare la scelta fatta. Se poi falliscono anche quest'anno, chi li ha scelti dovrebbe cambiare mestiere. Ci sono altri reparti da sistemare prima. Valentini? Mi dà l'idea che Palladino voglia una difesa bloccata, con i difensori che non vanno più a zonzo come con Italiano".