La Fiorentina ritrova Dodô ma perde un altro terzino per il Parma. Un'assenza anche nei ducali
La Fiorentina affronterà il Parma domenica prossima, l'8 marzo, alle ore 15:00, al Franchi. La squadra viola dovrà fare a meno di Fabiano Parisi, che diffidato ha rimediato un cartellino giallo nella sconfitta di ieri contro l'Udinese, venendo pertanto squalificato. Rientrerà invece Dodô dopo lo stop in Friuli.
Perde un difensore anche il Parma
Senza un uomo anche Cuesta: l'allenatore del Parma non potrà contare sull'argentino Lautaro Valenti in difesa. Il centrale sudamericano era diffidato ed è stato ammonito per proteste nel pareggio di venerdì scorso contro il Cagliari al Tardini.
Pongracic, attenzione
Entra in diffida Marin Pongracic, ammonito contro l'Udinese. Giallo anche per Luca Ranieri, il settimo, e per Daniele Rugani, il primo.
