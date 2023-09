Comuzzo ora non è più un optional: la scelta obbligata della Fiorentina e la speranza di un nuovo caso Ranieri

Fare di necessità virtù. E' questo il diktat, o forse più semplicemente la speranza della Fiorentina per quanto riguarda la difesa. L'infortunio di Mina, non così imprevedibile a dire la verità, spariglia le carte e rende di fatto obbligatoria una mossa che finora si pensava potesse essere esclusivamente opzionale.

Parliamo ovviamente della promozione in prima squadra di Pietro Comuzzo, già verificatasi in questo inizio di stagione e che adesso diventerà a tutti gli effetti definitiva. Un giocatore che, a cose normali, sarebbe dovuto essere la quinta scelta per il ruolo di centrale difensivo. L'infortunio di Mina, invece, lo proietterà all'interno del pacchetto dei quattro difensori insieme a Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta.

I tanti impegni della Fiorentina renderanno necessario un certo tipo di rotazione e quindi Comuzzo si ritroverà molto probabilmente titolare in alcune gare, magari proprio in Conference League. Chissà - e ce lo auguriamo - che non si verifichi un altro caso Ranieri: al contrario di lui post Salernitana, il ragazzo non ha sulle spalle una stagione in Serie A, ma rappresenta in egual modo un elemento su cui inizialmente non si era preventivato di puntare.