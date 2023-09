Nzola nettamente in vantaggio su Beltran. E ora Comuzzo diventa sempre più importante per la Fiorentina

La notizia dell'infortunio di Mina è una brutta botta per la Fiorentina e per Italiano, che sul comparto dei centrali difensivi non è messo benissimo. In attesa di capire l'entità di tale infortunio, diventa sempre più importante la presenza in rosa del giovane Comuzzo, quarto centrale a tutti gli effetti assieme a Milenkovic, Quarta e Ranieri.

In ottica Atalanta c'è Nzola che in una posizione di vantaggio rispetto a Beltran. L'angolano è rimasto a casa ad allenarsi e non ha avuto l'appendice della propria nazionale a interporsi tra lui e il processo di integrazione nella squadra. L'argentino invece sarà di ritorno in Italia nelle prossime ore dopo un lungo viaggio intercontinentale e partirà dalla panchina nel prossimo match di campionato.