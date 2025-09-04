Ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali ha parlato a Lady Radio, commentando il mercato viola e spaziando tra vari temi, di campo e non solo.

‘Avrei speso diversamente i soldi di Piccoli’

“Un mercato incompleto quello della Fiorentina, spesi soldi ma non sono stati presi giocatori funzionali al progetto. I 27 milioni per Piccoli li avrei spesi in maniera diversa, magari con un difensore ed un esterno. Pioli ora deve lavorare sulla squadra e le prossime gare di campionato diranno qualcosa in più e qualche lacuna verrà colmata. La rosa è ampia e ha soluzioni soprattutto in attacco, Dzeko è un elemento che può essere d'esempio ai giovani, Kean e Piccoli penso possano giocare insieme e rappresentano una soluzione in più per i centrocampisti. Vorrei vederli insieme anche col Napoli".

‘In difesa manca un calciatore che sappia far uscire la palla dal basso’

“Pioli predilige l'uscita palla al piede da dietro e non so quanti calciatori viola lo possano fare. Bene che Comuzzo sia rimasto nonostante i 35 milioni offerti dall'Arabia che erano tanti. Per la Fiorentina bene averlo trattenuto, ma in difesa forse l'unico difensore che può costruire è Pongracic, anche se ha pause, non è continuo. Parisi non ha fatto vedere quanto fatto ad Empoli, Fortini per ora l'abbiamo visto poco. Darei però fiducia ai giovani vogliosi di mettersi in mostra. Nella corsa all'Europa ci sono Napoli Inter e Juventus e Milan che hanno una rosa troppo ampia per essere paragonate alla Fiorentina, da capire che ne sarà dell'Atalanta e poi c'è il gruppone folto con Roma, Lazio, Como e Bologna”.