Da poco terminata una partita pazza a San Siro tra Milan e Bologna. Ad aprire le danze il solito Zirkzee al 29' per gli ospiti e il vantaggio rossoblù. L'occasione per il pareggio per i rossoneri arriva al 42' quando Massa manda Giroud sul dischetto, ma l'attaccante francese sbaglia ipnotizzato da Skorupski. Ci pensa allora Loftus-Cheek tre minuti dopo a pareggiare i conti.

Al 74' altro penalty per i padroni di casa e altro errore, questa volta con Theo Hernandez che centra il palo. Ancora Loftus-Cheek toglie le castagne dal fuoco per il Milan e porta in vantaggio i rossoneri con un colpo di testa all'83'. Passano 10 minuti e Terracciano, appena fatto entrare in campo da Pioli, la combina grossa e commette il fallo da rigore. Dal dischetto Orsolini che non sbaglia e pareggia definitivamente per il 2-2 finale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 53, Inter 51, Milan 46, Atalanta* 36, Fiorentina* 34, Lazio* 33, Bologna* 33, Roma 32, Napoli* 31, Torino* 31, Monza 25, Genoa 25, Frosinone 22, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 17, Empoli 17, Salernitana 12. (* = una partita da recuperare).