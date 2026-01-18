Le urla dei bolognesi e dei romanisti: la vergogna durante il minuto di silenzio per Commisso

Doveva essere osservato un minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A per commemorare Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina scomparso ieri all'età di 76 anni.

Ma qualcuno ha pensato bene di volersi distinguere, mostrando al mondo intero quanti idioti ci sono ancora nel mondo.

Bologna e Torino

E allora urla, schiamazzi e parolacce si sono registrati a Bologna, tanto che il pubblico di casa è dovuto intervenire applaudendo per farli passare in secondo piano. Ma stesso copione anche a Torino dalla parte occupata dai tifosi della Roma.

E poi i cori contro la Fiorentina

E giusto per non farci mancare niente, subito dopo la fine del minuto di raccoglimento, sempre gli ultras giallorossi hanno intonato cori contro la Fiorentina.

Ma un briciolo di vergogna non lo provate proprio?