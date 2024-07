Andrea Colpani ha raggiunto la Fiorentina in Inghilterra, dove tra poche ore ci sarà la sfida contro il Bolton. Ecco le prime parole del centrocampista da giocatore viola, sui canali ufficiali: “Grazie mille per il benvenuto. Viaggio? Molto bene, non ho ancora fatto in tempo a salutare i miei nuovi compagni ma dopo ci sarà sicuramente modo di farlo. Ho visto il mister e mi ha fatto molto piacere, in generale sono contento di essere qui”.

“Ho voluto alzare l'asticella”

E aggiunge: “C'è stata molta emozione. Dopo quattro anni a Monza, dove sono stato molto bene e ormai la considero come una seconda casa, ho deciso di cogliere questa opportunità al volo per alzare l'asticella. Non vedo l'ora di cominciare”.

“Voglio ripagare la fiducia di Palladino”

Su Palladino: “Mi ha voluto tanto, prima l'ho ringraziato anche per questo. Cercherò di ripagare in ogni modo la fiducia che mi ha dato”.