Nella notte del ritorno di Lukaku a San Siro, l'Inter batte la Roma e si riprende la vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il posticipo delle ore 18 di questa domenica di Serie A TIM.

L'Inter batte la Roma: basta un 1-0 per riprendersi la cima della classifica. Nella notte del suo ritorno a San Siro con la maglia giallorossa, Romelu Lukaku è impalpabile e ha pochissime opportunità per colpire. Chi lascia il segno, invece, è l'uomo con cui l'Inter lo ha sostituito, ovvero Marcus Thuram, che trova il gol a dieci minuti dalla fine al termine di un match bloccato con poche occasioni limpide.

Nerazzurri che volano a 25 punti staccando la Juventus e tornando primi da soli. Roma ancora bloccata a cavallo della metà della classifica, ancora sotto la Fiorentina a prescindere di come finirà all'Olimpico contro la Lazio.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 25, Juventus 23, Milan 21, Fiorentina 17, Napoli 17, Atalanta 16, Bologna 15, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13, Monza 13, Torino 12, Frosinone 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 7, Cagliari 6, Salernitana 4.