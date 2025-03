Ceccarini: "La Fiorentina non può prescindere da cinque giocatori, questo deve essere chiaro. La partita della svolta? Forse per Palladino"

Il giornalista e tifoso viola Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio di Fiorentina-Juventus. Questa la sua opinione sulla squadra viola e sull'allenatore: “Vincere contro la Juventus è sempre un qualcosa di importante anche per l'ambiente. Credo che la Fiorentina debba ancora pensare di non aver fatto nulla, ci sono cose in questa squadra che vanno sistemate.

Spero che Palladino, al di là di cosa è successo nelle ultime due partite, abbia bene in testa che a questa squadra servono cinque punti di riferimento sui quali costruire il gioco: De Gea, Kean, Gosens, Gudmundsson e Fagioli. L'ultimo al di là della grande partita è un trascinatore. La Fiorentina non può prescindere da certi giocatori. Poi ora è una corsa interessante, anche se spesso e volentieri si è detto troppo bene dei viola, che poi sono stati ricacciati indietro dalle sconfitte. Non so se sarà la svolta della squadra, forse per Palladino”.