A Lady Radio ha parlato la firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi, che ha spaziato dalle dichiarazioni di Commisso a varie altre tematiche di casa Fiorentina.

‘Trovo corrette le parole di Commisso, la stagione viola è davvero ottima’

“Le parole di Commisso sono corrette, da presidente che si trova la squadra clamorosamente al terzo posto in classifica, e che a differenza dell'anno scorso dice che è pronto a investire e fare uno sforzo. Mi sembra che la stagione della Fiorentina sia davvero ottima, sotto tutti i punti di vista. Pradè dal mercato non aveva mai ottenuto i risultati che sta avendo oggi. La Fiorentina sta dimostrando di esserci e sta funzionando tutto. Ora la Fiorentina c'è sia come società che come allenatore e squadra. Quando Palladino ha inserito due terzini al posto delle due ali sarei sceso e l'avrei abbracciato. Ha protetto il risultato ed è giusto così, dentro Kayode e Parisi davanti a Dodô e Gosens, è giusto così”.

Michael Kayode in campo contro l'Hellas Verona

‘Stadio? È accaduta una bischerata totale, la colpa è di Nardella’

“Rivendico tutto quanto ho sempre affermato sullo stadio Franchi. Quanto accaduto è stato una bischerata totale. Mi sembra che tutte le previsioni negative fatte ormai due anni fa si stiano realizzando. ‘Non ci sono soldi’ ‘si coprirà metà stadio’ ecc…Non sono mai stato tenero con la proprietà della Fiorentina, ma la responsabilità e totalmente di Nardella. Si è incaponito su una cosa, usando i soldi dei cittadini”.