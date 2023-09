Galbiati: "Ultimi dieci minuti di Genk un disastro, la Fiorentina rischia sempre di rovinare tutto. Ranieri? Il capitano del futuro"

Roberto Galbiati, storico ex viola, ha parlato a Lady Radio nel giorno dopo il pareggio contro il Genk. Ecco un estratto delle sue parole sulla Fiorentina di Italiano:

“Sicuramente abbiamo tirato poco in porta ma spesso era la Fiorentina ad avere il pallone. Poi però dall’85' alla fine è stato un disastro. Una Fiorentina impaurita, forse sulle gambe, che con la testa non era più sulla partita. Un problema che ha rovinato tutto in dieci minuti".

E su Ranieri: "Parlare di Nazionale è prematuro anche se si trova sulla buona strada. E’ l’unico giocatore della Fiorentina che ha la cazzimma. Per me è il capitano del futuro della Fiorentina. Ha le caratteristiche giuste per farlo“.