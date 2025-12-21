Fiorentina-Udinese, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Udinese

Ennesima chance per la Fiorentina, ancora a caccia della prima vittoria in campionato: lo farà stasera contro un Udinese in forma, reduce da un gran successo casalingo contro il Napoli. I friulani attualmente siedono all'undicesimo posto, con quindici punti in più dei viola, trascinati anche dall'ex Fiorentina Zaniolo che oggi cercherà il suo quinto gol in campionato.

Fischio d'inizio alle ore 18:00, l'arbitro sarà il sig. Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia.