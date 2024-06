Ma è tempo anche di cessioni. Sono tre le possibilità per Ikone: il francese tra Qatar e Olanda

Jonathan Ikone si appresta a diventare la prima cessione estiva della Fiorentina. Dopo le parole di Palladino in sede di conferenza stampa, col tecnico campano che ha confermato trattative per il classe '98 francese, il futuro in viola del mancino ex Lille è in bilico.

L'Al-Arabi il club più vicino al francese

Il futuro del francese potrebbe essere in Qatar: il club più vicino a prelevarne il cartellino, al momento, è l’Al-Arabi (la squadra in cui gioca Marco Verratti) che gli ha prospettato un contratto da 4 milioni di euro annui, quindi più del doppio di quanto guadagna attualmente a Firenze.

Le altre due squadre interessante a Ikone

La dirigenza viola ha fissato il prezzo di vendita attorno ai 10 milioni di euro. Più defilato l’Al-Duahil, così come l’Ajax che nelle ultime ore ha manifestato il suo interesse per l’attaccante di Bondy. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.