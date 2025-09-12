Pioli: "Piccoli può svariare e giocare anche dietro a Kean. Gudmundsson? Ci proveremo, ma ha lavorato più che altro in piscina"

In vista della partita di domani contro il Napoli, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport: “Non vediamo l'ora che arrivi il momento di scendere in campo. Il Napoli è forte, ma faremo la miglior partita possibile con le nostre qualità. Piccoli sa anche svariare, potrebbe giocare anche lui come sottopunta dietro Kean. L'importante è che i calciatori abbiano chiari i loro compiti. Moise è fortissimo e ha ampi margini di miglioramento”.

“Gud ci dà tante soluzioni, ci proveremo”

Poi ha aggiunto: “Conte è uno dei migliori al mondo, ha vinto ovunque, sono certo che anche lui avrà preparato la partita in maniera maniacale. Gudmundsson? Sta meglio, ma ha lavorato soprattutto in piscina. Proveremo fino all'ultimo a recuperarlo perché è un giocatore che ci dà tante soluzioni”.