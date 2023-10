La probabile formazione del Cagliari: Ranieri chiede gli straordinari a Luvumbo e con lui c'è Petagna

Cagliari che arriva a Firenze da ultimo in classifica, in cerca della prima vittoria e che stasera se la giocherà con un 3-5-2 che ammicca molto al 5-3-2, con Sulemana e Zappa esterni a tutta fascia. Davanti per Ranieri dovrebbe recuperare Luvumbo, trascinatore dei rossoblù fin qui, e al suo fianco Petagna, ai primi minuti stagionali.

Scuffet, Di Pardo, Dossena, Chatzidiakos, Augello, Nandez, Sulemana, Makoumbou, Zappa, Luvumbo, Petagna.