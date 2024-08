L'Inter prova un ultimo tentativo per Gudmundsson, ma l'affare è complicato: la situazione

Come riporta calciomercato.com, l'Inter nelle ultime ore ha contattato nuovamente il Genoa per chiedere informazioni per Albert Gudmundsson, da tempo obiettivo di mercato della Fiorentina. Un primo contatto al quale c'è da capire se potrà seguire una vera e propria trattativa.

L'Inter è pronta a mettere sul piatto uno tra Arnautovic e Correa, con Gilardino che preferirebbe il primo. Da capire anche la disponibilità dei due giocatori di una nuova avventura in Liguria. In tutto questo c'è il pressing della Fiorentina, che ormai è alle fasi finali della trattativa con un Genoa che sta cercando un sostituto dell'islandese. L'Inter ci prova, ma sarà complicato.