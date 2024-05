L'Udinese sbanca il 'Via del Mare' e porta a casa punti importanti per la lotta salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il primo posticipo della 36esima giornata di Serie A: dopo aver raggiunto l'aritmetica salvezza nella giornata di ieri senza scendere in campo questo pomeriggio il Lecce di Gotti ospitava al Via del Mare l'Udinese di Cannavaro, impelagata in piena lotta salvezza. E a far la differenza sono chiaramente state le motivazioni: il risultato finale è 0-2 per gli ospiti.

La cronaca della gara

Apre le danze un gol di Lucca, l'ottavo della stagione, arrivato al 36' del primo tempo. Il Lecce tira per la prima volta in porta al 73' con Pierotti, ma Okoye interviene sulla sua conclusione. Successivamente, è Samardzic all'83' a raddoppiare per l'Udinese,, che su una ribattuta spedisce di potenza il pallone in porta.

Come cambia la classifica

L'Udinese allenata da Cannavaro sale così a 33 rendendo ancora più serrata la lotta salvezza con tutte le squadre coinvolte, il Lecce resta invece a quota 37 in acque ormai tranquille.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 50, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Udinese 33, Empoli 32, Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 16.

* = una partita da recuperare.