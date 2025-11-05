La Fiorentina ha cambiato pelle in settimana: dopo Daniele Pradè, è cambiato anche l'allenatore con l'esonero di Stefano Pioli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la sconfitta casalinga contro il Lecce. Proprio il presidente salentino Saverio Sticchi Damiani ha parlato della situazione in casa viola a Antenna Sud.

Sticchi Damiani: “Vincere a Firenze bellissimo e difficile, clima complesso”

“Per noi vincere a Firenze è stato tanto bello quanto difficile. Effettivamente c'era un clima da ultima spiaggia, per la Fiorentina era una partita da dentro o fuori e in un contesto del genere, per noi, non era affatto facile reggere. Ma abbiamo gestito benissimo la prima pressione, poi piano piano siamo cresciuti e abbiamo resistito al contesto ambientale, che era molto complesso”.

“Fiorentina? La rosa non c'entra nulla con la zona retrocessione”

Sulla Fiorentina: “La classifica che ha in questo momento nulla ha a che vedere con il suo valore, ha una rosa che è stata formata per conquistare altri obiettivi rispetto alla lotta salvezza. Ma noi siamo stati comunque fantastici, abbiamo saputo colpire al momento giusto. Adesso mister Di Francesco sembra aver trovato una quadra”.