La Lega Serie A premia due giocatori della Fiorentina nella classifica dei migliori gol e parate di novembre

La Lega Serie A ha pubblicato sui propri canali ufficiali la top 10 dei gol più belli del mese di novembre, classifica in cui rientra anche un giocatore della Fiorentina. Stiamo parlando di Giacomo Bonaventura, premiato con il settimo posto per la bellissima rete segnata contro il Bologna e valida per il momentaneo 1-0.

Gloria anche per Pietro Terracciano, che nella top 10 delle parate di novembre è stato inserito a sua volta al settimo posto. Tra i diversi interventi notevoli compiuti dal portiere viola è stato scelto quello contro il Milan, sull'incornata di Pobega, purtroppo inutile ai fini del risultato. Tra l'altro, al primo posto, troviamo proprio la parata di faccia di Maignan su Mandragora.