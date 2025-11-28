L'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato a TMW della situazione della Fiorentina: “La squadra viola è ancora malata e il cambio di allenatore dovrà per forza di cose portare ad un cambiamento, pur non immediato. Dico una cosa però: quando arriva un nuovo tecnico le responsabilità ricadono ancora di più sui calciatori, perché se lo cose continuano ad andare male significa che la colpa è loro e non di chi siede in panchina”.

“A Firenze non è facile giocare”

Poi, sulla parole di Dzeko, ha aggiunto: “Ha usato parole forti nei confronti della squadra (facciamo cag**e, ndr), ma era chiaro che ce l'avesse con i tifosi che fischiano. Di certo in questo momento a Firenze non è facile giocare, né vivere la quotidianità in generale. I giocatori sono a disagio anche quando escono per strada, per quanto tutto ciò faccia parte del loro lavoro”.