VIDEO - Freddezza sotto porta e quelle caratteristiche che piacciono a Italiano: ecco Beltran, il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina

Notizia di questa mattina l'interessa della Fiorentina per Lucas Beltran, attaccante del River Plate con cui ha vinto il campionato argentino nella scorsa stagione. Un profilo molto interessante e al contempo costoso, visto che la sua valutazione è di circa 20 milioni. L'impressione è che la Fiorentina possa puntare su di lui in caso di partenza di un altro attaccante, verosimilmente Cabral.

Appena 22 anni, Beltran sembra possedere anche le caratteristiche giuste per le esigenze di Vincenzo Italiano. Come si può vedere nel video qui sotto, l'argentino si distingue per la capacità di ricevere il pallone anche lontano dalla porta, proteggendolo e facendo salire la squadra. Potenza fisica e freddezza sotto porta completano il profilo di un attaccante decisamente promettente.